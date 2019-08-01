BMW впервые показала трековую M2 Competition

BMW позиционирует трековую M2 Competition как спортивный снаряд для гонщиков-новичков и уверяет, что в процессе разработки автомобиля был сделан акцент на простоту в управлении и безопасность. Масштаб модернизации держится в секрете, но по аналогии с с предшественниками — M235i Racing и M240i Racing — клиентов ждет «двойка» со специальным аэродинамическим обвесом, облегченным кузовом, защитным каркасом, перенастроенным шасси и форсированным двигателем.