BMW впервые показала трековую M2 Competition

BMW позиционирует трековую M2 Competition как спортивный снаряд для гонщиков-новичков и уверяет, что в процессе разработки автомобиля был сделан акцент на простоту в управлении и безопасность. Масштаб модернизации держится в секрете, но по аналогии с с предшественниками — M235i Racing и M240i Racing — клиентов ждет «двойка» со специальным аэродинамическим обвесом, облегченным кузовом, защитным каркасом, перенастроенным шасси и форсированным двигателем.
Дату премьеры пресс-служба BMW пока не раскрывает: на «Северной петле» автомобиль предстанет в защитном окрасе, скрывающем детали. Известно, что клиенты смогут получить новинку к началу следующего автоспортивного сезона, а этап серии VLN Endurance рассматривается конструкторами как «завершающая тестовая сессия на самом требовательном автодроме в мире».
В будущем поклонников «второго» семейства BMW ждет еще одна премьера — купе M2 CS. Судя по шпионским снимкам, внешне M2 CS отличится углепластиковыми кузовными деталями, углерод-керамическими тормозами с золотистыми суппортами, оригинальным диффузором и спойлерами. Культовая серия «эмок» расположится на вершине модельного ряда 2 Series, причём M2 CS станет самой быстрой «двойкой» с допуском на дороги общего пользования.