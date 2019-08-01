Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
13:23

BMW впервые показала трековую M2 Competition

Трек-версия «двойки» дебютирует в ближайшее воскресенье в гонках на выносливость

© BMW
Компания BMW выпустит спецверсию M2 Competition, предназначенную для любителей автоспорта. Первый показ состоится третьего августа на Нюрбургринге — пилоты баварской марки протестируют машину в шестичасовой гонке местного чемпионата VLN Endurance.

BMW позиционирует трековую M2 Competition как спортивный снаряд для гонщиков-новичков и уверяет, что в процессе разработки автомобиля был сделан акцент на простоту в управлении и безопасность. Масштаб модернизации держится в секрете, но по аналогии с с предшественниками — M235i Racing и M240i Racing — клиентов ждет «двойка» со специальным аэродинамическим обвесом, облегченным кузовом, защитным каркасом, перенастроенным шасси и форсированным двигателем.

>
Reload
1 / 2

Дату премьеры пресс-служба BMW пока не раскрывает: на «Северной петле» автомобиль предстанет в защитном окрасе, скрывающем детали. Известно, что клиенты смогут получить новинку к началу следующего автоспортивного сезона, а этап серии VLN Endurance рассматривается конструкторами как «завершающая тестовая сессия на самом требовательном автодроме в мире».

В будущем поклонников «второго» семейства BMW ждет еще одна премьера — купе M2 CS. Судя по шпионским снимкам, внешне M2 CS отличится углепластиковыми кузовными деталями, углерод-керамическими тормозами с золотистыми суппортами, оригинальным диффузором и спойлерами. Культовая серия «эмок» расположится на вершине модельного ряда 2 Series, причём M2 CS станет самой быстрой «двойкой» с допуском на дороги общего пользования.