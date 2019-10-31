В России отзывают старые BMW 3 и 5 серии

До России докатился очередной отзыв из-за подушек Takata, которые при ДТП могут взорваться и «выстрелить» в водителя и пассажиров металлическими элементами конструкции. Из-за выявленного дефекта погибли уже два десятка человек, более сотни были травмированы.

Официальная причина отзыва звучит следующим образом: «возможная неисправность в функционировании газогенератора подушки безопасности Takata, если он подвергался воздействию высокой влажности воздуха на протяжении многих лет». На указанных транспортных средствах будет выполнена проверка и, при необходимости, замена подушки безопасности водителя.