В России отзывают старые BMW 3 и 5 серии

До России докатился очередной отзыв из-за подушек Takata, которые при ДТП могут взорваться и «выстрелить» в водителя и пассажиров металлическими элементами конструкции. Из-за выявленного дефекта погибли уже два десятка человек, более сотни были травмированы.
Официальная причина отзыва звучит следующим образом: «возможная неисправность в функционировании газогенератора подушки безопасности Takata, если он подвергался воздействию высокой влажности воздуха на протяжении многих лет». На указанных транспортных средствах будет выполнена проверка и, при необходимости, замена подушки безопасности водителя.
Подушки Takata устанавливались не только в автомобили BMW, но и других производителей на протяжении многих лет. Только в 2017 году руководство японской фирмы признало наличие дефекта и пообещала выплатить один миллиард долларов в качестве компенсации 17 автомобильным компаниям. В том же году Takata объявила о банкротстве и продала большую часть бизнеса. Из-за дефектных подушек на сегодняшний день по всему миру отозвали уже свыше 120 миллионов машин.