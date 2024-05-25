BMW представила роскошный гран-турер Concept Skytop в кузове тарга

Автомобиль дебютировал на озере Комо

Компания BMW показала роскошный гран-турер Concept Skytop в кузове тарга. Самое престижное в Европе мероприятие, посвящённое классическим автомобилям — Concorso d'Eleganza Villa d'Este на озере Комо — стало местом премьеры BMW Concept Skytop. Под этим именем дебютировала роскошная тарга, которая отдаёт дань уважения классической модели BMW 503 и BMW Z8, которая отмечает своё 25-летие. Но с технической точки зрения это просто BMW M8 Competition в новом кузове. Как и исходная модель, прототип имеет 625-сильный V8 4.4 с 8-ступенчатым автоматом.