BMW случайно опубликовал информацию о будущих моделях

Одна из главных новинок 2027 года — BMW M2 xDrive. Впервые в истории самый компактный автомобиль М-серии получит систему полного привода. Ожидается, что такая версия будет доступна только с автоматической коробкой передач, в то время как стандартная заднеприводная M2 сохранит «механику».

Кроме того, появится новая версия M350 xDrive, которая заменит нынешнюю M340i. Следующее поколение «тройки», вероятно, лишится заднеприводной версии M Performance. Также подтверждены две электрические модификации: i3 40 xDrive и i3 50 xDrive на платформе Neue Klasse.

Появится и электрический кроссовер iX4. Это будет купеобразная версия iX3 с более спортивным дизайном, но меньшим пространством для задних пассажиров и багажа.

Также ожидается появление BMW X5 и iX5. Пятое поколение легендарного внедорожника сохранит базовую заднеприводную версию 40 sDrive и получит полностью электрическую модификацию iX5 60 xDrive.

Флагманскую модель BMW 7-Series ждет рестайлинг. Мотор V8 останется в гамме, ожидается появление новой версии M760 M Performance. А вот V12 окончательно уйдет в прошлое.

В списке отсутствуют родстер Z4 и модели 8-Series. Это связано с тем, что производство этих автомобилей, скорее всего, будет завершено в ближайшие месяцы.

