BMW впервые стала собирать «эмки» в Китае на заводе Brilliance

Интересно, что именно в Китае предложена самая форсированная версия 2,0-литровой «турбочетвёрки» B48A20H. В Европе агрегат выдаёт 300 сил, в США — 317 сил, а в Китае — 335 сил! Как повышение отдачи скажется на динамике пока не ясно, но «глобальный» полноприводный кроссовер с преселективным «роботом» способен разменять 100 км/ч с места за 5,4 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.