В России продают новый BMW X5 за 65 млн рублей, и вот почему

Редкая модификация кроссовера доступна в наличии в Москве

«Санкционный» BMW X5 оценили в 65 млн рублей: вот почему. На классифайдах появилось объявление о продаже нового кроссовера в исполнении M60i Protection. Речь идёт о самой дорогой заводской версии BMW X5 со скрытым бронированием по баллистическому стандарту VR6. Поставки пуленепробиваемых автомобилей попадают под европейские санкции, поэтому придётся переплатить: 65 миллионов рублей за машину из автосалона эквивалентно 704 000 евро!