BMW будет поставлять в Россию бронированный X5

Броневик создан на базе прежней модели с внутризаводским индексом F15. BMW X5 Security Plus был представлен еще в 2013 году на автосалоне во Франкфурте.

У броневика двухрычажная подвеска спереди и «многорычажка» сзади. Причем последнюю можно заказать как пружинную, так и пневматическую (многие броневики предлагаются исключительно со стальными пружинами в подвеске). Весит броневик 3055 килограммов в снаряженном состоянии — ровно на 805 килограммов больше, чем аналогичный кроссовер без бронирования. Под капотом — бензиновый турбомотор V8 4.4 модели N63B44B мощностью 450 лошадиных сил.