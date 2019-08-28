Посмотрите, как выглядит бронированный BMW X5 после обстрела

Фотографии опубликовал портал BMW Blog. В бронированный внедорожник выстрелили около трехсот раз. Судя по кадрам, автомобилю действительно не страшны подобные повреждения — пули оставили небольшие вмятины на кузове и трещины на стеклах, но ни одного сквозного отверстия на X5 нет.

Немецкий автопроизводитель представил бронированную версию внедорожника X5 накануне. Он получил заводскую броню класса VR6, которая защищает салон не только от обстрела из автомата Калашникова, но и взрыва ручной гранаты.