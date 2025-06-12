Новый BMW X5 окажется гибридом с технологией а-ля LiXiang

BMW выпустила первый серийный автомобиль с последовательным гибридом ещё в 2013 году: тогда технологию опробовали на сити-каре i3. С 2018 года в гамме BMW нет автомобилей с бензиновым удлинителем хода, но всё может измениться. Источники Autocar говорят, что электрификация по аналогии с LiXiang выбрана в угоду китайскому рынку, где гибридам без связи ДВС с колёсами положены преференции электромобилей.