Появился BMW X5 с расходом 1,2 литра

В список стандартного оснащения BMW X5 xDrive45e входят пневмоподвеска с электронноуправляемыми амортизаторами и акустическая защита пешеходов – при движении на электротяге автомобиль подает звуковой сигнал, предупреждая окружающих о своем приближении.

За доплату кроссовер можно укомплектовать полноуправляемым шасси Integral Active Steering, поворачивающим задние колеса для улучшения маневренности и устойчивости на высоких скоростях.