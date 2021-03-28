Тюнинг-ателье добавило агрессии BMW X6 в кузове G06

Внимательный взгляд заметит нестандартные пороги и расширители колёсных арок. Спортивную подвеску можно заказать только для кросс-купе без пневматики, и при таком раскладе занижение составит 20-25 миллиметров. Отдельно AC Schnitzer предлагает украсить салон: в каталоге есть алюминиевые накладки на педали и пороги, фирменная заглушка для контроллера iDrive, специальные подрулевые лепестки и даже декоративная крышка двигателя.