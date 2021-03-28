Тюнинг-ателье добавило агрессии BMW X6 в кузове G06

Снаружи BMW X6 в прочтении AC Schnitzer легко узнать по оригинальному переднему сплиттеру, антикрылу на стыке пятой двери и крыши, а также легкосплавным пятиспицевым 22-дюймовым дискам. Доступны три варианта колёс — AC1, AC1 Racing и Type V, причём все комплекты можно заказать в чёрном или серебристом цвете.
Фото: AC Schnitzer
Внимательный взгляд заметит нестандартные пороги и расширители колёсных арок. Спортивную подвеску можно заказать только для кросс-купе без пневматики, и при таком раскладе занижение составит 20-25 миллиметров. Отдельно AC Schnitzer предлагает украсить салон: в каталоге есть алюминиевые накладки на педали и пороги, фирменная заглушка для контроллера iDrive, специальные подрулевые лепестки и даже декоративная крышка двигателя.
Доработки мотора AC Schnitzer пока не предлагает, но новое программное обеспечение для дизельных кроссоверов X6 xDrive 30d и X6 xDrive 40d находится в разработке. Вероятно, прошивка позволит повысить мощность как минимум на 40 лошадиных сил. Прайс-лист немецкое бюро в публичном доступе не публикует.