BMW X7 превратили в пикап

Под капотом у такого X7 – бензиновый турбомотор объемом три литра с отдачей 340 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Динамику автомобиля разработчики не приводят, однако можно предположить, что от нуля до 100 километров в час пикап разгоняется примерно за шесть секунды. Стандартному BMW X7 с аналогичным двигателем на это требуется 6,1 секунды.