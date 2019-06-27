Собственный BMW теперь можно распечатать на 3D-принтере

Во вторник, 25 июня, марка BMW показала карбоновое купе с «крыльями чайки» и гибридной силовой установкой, выдающей 600 лошадиных сил. В серийное производство автомобиль запускать не будут, зато теперь поклонники марки смогут распечатать собственный суперкар.

Макет можно распечатать в любом размере — итоговый суперкар может быть размером с игрушечную модель, а может быть размером с настоящий автомобиль. Пользователи получают только «кузов», без каких-либо силовых агрегатов и наполнения. Кроме того, чтобы распечатанный макет стал похож на настоящий концепт, его придется раскрасить.