«Трешку» BMW с компрессорным двигателем Honda выставили на продажу

На сайте eBay появилось объявление о продаже BMW 3 серии в кузове E30. Двухдверка оснащена двигателем от родстера Honda S2000, тормозами от M3 и регулируемой винтовой подвеской. Цена автомобиля составляет 15 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей).

Отдача агрегата, укомплектованного приводным нагнетателем, новыми форсунками и блоком электронного управления, составляет 370 лошадиных сил. С небольшими доработками его мощность можно увеличить до 456 сил. Масса машины — 970 килограммов.

Помимо этого, купе укомплектовано высокопроизводительной топливной системой, самоблокирующимся дифференциалом в задней оси, обвесом M3 из стеклопластика, выпускным трактом из нержавеющей стали с двумя вариантами глушителей, каркасом безопасности, съемным рулем, спортивными сиденьями и ремнями.

В августе прошлого года на eBay выставили спорткар Ferrari 250 GTE образца 1963 года, переделанный в хот-род. Вместо мотора V12 купе оснастили «восьмеркой» Chevrolet. За машину планировали выручить 120 тысяч долларов.