На заводе BMW в Южной Африке прекратили сборку 3-Series. Ее выпускали 35 лет

Южноафриканский завод BMW в Претории прекратил выпуск седанов 3 серии, которые там производили 35 лет. Всего с 1983 года с конвейера Росслина сошло 1 191 604 автомобиля пяти поколений модели. При этом каждый четвертый седан 3 серии до настоящего момента собирался в Южной Африке.

Сотрудники завода часто придумывали прозвища машинам. Так, седаны третьего поколения (E36) из-за «элегантного силуэта» были известны как «дельфин». Помимо стандартных машин, на заводе Росслин выпускали спецверсии седана: 333i E30 и 325iS/325iS Evolution HP с двигателями, доработанными Alpina.

В течение следующих нескольких месяцев сборочная линия в Претории будет переведена на выпуск BMW X3 нового поколения. Сборка машин третьей серии будет налажена на новом заводе марки в Сан-Луис-Потоси, Мексика.

Седан BMW 3 серии текущего, шестого поколения выпускается с 2011 года. На российском рынке модель доступна с бензиновыми двигателями мощностью от 136 до 326 лошадиных сил, а также 190-сильным дизельным мотором. Минимальная цена машины — 1 890 000 рублей.

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