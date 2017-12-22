Китаец заплатил за автомобиль 10 коробками монет

В Китае бизнесмен заплатил первый взнос за автомобиль BMW – 70 тысяч юаней (около 620 тысяч рублей) – монетами. Как сообщил сотрудник дилерского центра сайту Pear Video, все монеты были одного достоинства – клиент копил их в течение нескольких лет.

Для того чтобы привезти все монеты из дома клиента в автосалон, потребовалось десять больших картонных коробок. Сотрудники дилерского центра пересчитывали монеты вручную в течение нескольких часов.

Видео с сайта Pear Video

Общая стоимость купленного автомобиля составляет 400 тысяч юаней (3,5 миллиона рублей). Как бизнесмен намерен выплатить оставшуюся часть суммы, не уточняется.

Это уже не первый раз, когда за машину в Китае расплачиваются монетами. В 2015 году первым взносом за автомобиль стали 150 килограммов монет, а за год до этого в китайском городе Ляочен заплатили за машину монетами по одному юаню. Их общий вес составил около 2,5 тонны.

Кроме того, в 2017-м американский автовладелец заплатил налоги за свои машины 300 тысячами монет по одному центу. В сумме они весят 725 килограммов.