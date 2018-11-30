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14:44

Родстер BMW, принадлежавший разработавшему его дизайнеру, уйдет с молотка

BMW 507 оценили в 187 миллионов рублей

Родстер BMW 507, ранее принадлежавший разработавшему дизайн этой модели Альбрехту Гёрцу, выставят на торги аукционного дома Bonhams. Всего с 1956 по 1959 год было выпущено 252 экземпляра 507-го. За автомобиль, восстановленный в 1990-х годах, планируют выручить 2,1-2,2 миллиона фунтов стерлингов (178,8-187,3 миллиона рублей по текущему курсу).

BMW 507 с номером шасси «70100» и ему подобные были спроектированы с прицелом на рынок Северной Америки. Выпустить модель, которая могла бы составить конкуренцию Mercedes-Benz 300 SL, производителя уговорил американский дилер европейских машин Макс Хоффман. Именно он попросил промышленного дизайнера Альбрехта фон Гёрца разработать стилистику новой модели.

Родстер построили на укороченной платформе от седана 502. Кузов выполнили из алюминия. 507-й оснастили 3,2-литровым V8 мощностью 152 лошадиные силы, разгонявшем машину с нуля до 100 километров в час за 11 секунд. Максимальная скорость родстера составляла 200 километров в час.

Серийная модель оказала существенно дороже, чем планировалось. Из-за низкого спроса производство BMW 507 было прекращено в 1959 году. Выставленный на продажу родстер в конце 50-х передали австрийскому дилеру марки. В 1971 году автомобиль приобрел Альбрехт фон Гёрц. В 1990 годах автомобиль прошел процедуру реставрации и в 2000-м был передан нынешнему владельцу.

Источник: Bonhams
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