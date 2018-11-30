Родстер BMW, принадлежавший разработавшему его дизайнеру, уйдет с молотка

Серийная модель оказала существенно дороже, чем планировалось. Из-за низкого спроса производство BMW 507 было прекращено в 1959 году. Выставленный на продажу родстер в конце 50-х передали австрийскому дилеру марки. В 1971 году автомобиль приобрел Альбрехт фон Гёрц. В 1990 годах автомобиль прошел процедуру реставрации и в 2000-м был передан нынешнему владельцу.