Стали известны российские цены на кабриолет BMW 8 серии

Набор систем безопасности BMW M850i xDrive Carbrio включает систему предупреждения о столкновениях и появлении пешеходов с функцией автоматического торможения в городе, предупреждения об опасностях при перестроении, помощи при выезде с парковки задним ходом. Кроме того, кабриолет получил ассистента парковки с камерой заднего вида и ассистента движения задним ходом. Опционально доступны активный круиз-контроль и система ночного видения BMW Night Vision, которая распознает людей и крупных животных.