BMW выпустит 400 «приветственных» купе 8 серии в эксклюзивном цвете

Специально для спецверсии специалистами BMW Individual был разработан особый голубовато-серый «металлик» под названием Frozen Barcelona Blue. Такой цвет впервые используется на автомобилях баварской марки. Он сочетается со стайлинг-пакетом Shadow Line (черный декор решетки радиатора, выхлопных парубков, окантовки боковых стекол) и 20-дюймовыми колесами нового дизайна в цвете Jet Black. В списке опций — углепластиковая крыша вместо алюминиевой и карбоновые детали экстерьера.