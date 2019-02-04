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13:49

BMW выпустит 400 «приветственных» купе 8 серии в эксклюзивном цвете

Для первой спецверсии подготовили особую окраску кузова и оформление салона

Компания BMW представила специальную версию купе 8 серии под названием M850i xDrive Coupe First Edition. Тираж специальной серии в 400 экземпляров распределят по ключевым для марки рынкам (из них для России предназначено 10 машин). Автомобили получат эксклюзивную отделку экстерьера и интерьера от отделения BMW Individual.
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Специально для спецверсии специалистами BMW Individual был разработан особый голубовато-серый «металлик» под названием Frozen Barcelona Blue. Такой цвет впервые используется на автомобилях баварской марки. Он сочетается со стайлинг-пакетом Shadow Line (черный декор решетки радиатора, выхлопных парубков, окантовки боковых стекол) и 20-дюймовыми колесами нового дизайна в цвете Jet Black. В списке опций — углепластиковая крыша вместо алюминиевой и карбоновые детали экстерьера.

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Салоны машин особой серии отделаны комбинацией темно-синей кожи и кожи цвета слоновой кости. В списке оснащения значатся M-руль, потолок из алькантары, декоративные панели в «рояльном лаке», аудиосистема Bowers & Wilkins, отделка стеклом кнопок и переключателей.

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Технически спецверсия повторяет обычную M850i xDrive. Под капотом двухдверки установлен 4,4-литровый двигатель V8 с двумя турбонагнетателями. Мощность агрегата — 530 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. «Сотню» купе разменивает через 3,7 секунды. Уже в базе BMW M850i xDrive комплектуется активным дифференциалом и тормозной системой M Sport.

В Росси купе M850i xDrive стоит от 8 440 000 рублей. Более доступный вариант 840d xDrive оценен минимум в 6 720 000 рублей.

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