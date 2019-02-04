BMW выпустит 400 «приветственных» купе 8 серии в эксклюзивном цвете

Специально для спецверсии специалистами BMW Individual был разработан особый голубовато-серый «металлик» под названием Frozen Barcelona Blue. Такой цвет впервые используется на автомобилях баварской марки. Он сочетается со стайлинг-пакетом Shadow Line (черный декор решетки радиатора, выхлопных парубков, окантовки боковых стекол) и 20-дюймовыми колесами нового дизайна в цвете Jet Black. В списке опций — углепластиковая крыша вместо алюминиевой и карбоновые детали экстерьера.
Салоны машин особой серии отделаны комбинацией темно-синей кожи и кожи цвета слоновой кости. В списке оснащения значатся M-руль, потолок из алькантары, декоративные панели в «рояльном лаке», аудиосистема Bowers & Wilkins, отделка стеклом кнопок и переключателей.
Технически спецверсия повторяет обычную M850i xDrive. Под капотом двухдверки установлен 4,4-литровый двигатель V8 с двумя турбонагнетателями. Мощность агрегата — 530 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. «Сотню» купе разменивает через 3,7 секунды. Уже в базе BMW M850i xDrive комплектуется активным дифференциалом и тормозной системой M Sport.
В Росси купе M850i xDrive стоит от 8 440 000 рублей. Более доступный вариант 840d xDrive оценен минимум в 6 720 000 рублей.