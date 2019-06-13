Раскрыта внешность четырехдверной «восьмерки» BMW

Новый вариант «восьмерки» будет отличаться от купе не только двумя дополнительными дверьми, но и удлиненной колесной базой. Это позволит расширить пространство на заднем ряду и сделать больше багажный отсек. На опубликованных фотографиях не видно, сколько посадочных мест будет в автомобиле, однако не исключено, что компания предложит как трехместный диван, так и два раздельных кресла в качестве опции.
Техническая начинка новинки окажется точно такой же, как и у купе. «Гран купе» получит модульную платформу, полноуправляемое шасси, адаптивную подвеску, а также модификации с 530-сильным бензиновым мотором V8 объемом 4,4 литра и 320-сильным трехлитровым дизелем. Коробка — восьмидиапазонный «автомат» Steptronic.
В России купе M850i xDrive стоит от 8 570 000 рублей. Более доступный вариант 840d xDrive оценен минимум в 6 830 000 рублей. Цена кабриолета — минимум 9 410 000 рублей.