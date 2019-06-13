Раскрыта внешность четырехдверной «восьмерки» BMW

Новый вариант «восьмерки» будет отличаться от купе не только двумя дополнительными дверьми, но и удлиненной колесной базой. Это позволит расширить пространство на заднем ряду и сделать больше багажный отсек. На опубликованных фотографиях не видно, сколько посадочных мест будет в автомобиле, однако не исключено, что компания предложит как трехместный диван, так и два раздельных кресла в качестве опции.