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23 августа 14:49

BMW выпустит «девятую серию» для конкуренции с «Майбахом»

О возможности появления новой модели рассказал вице-президент по дизайну немецкой марки

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Компания BMW рассматривает возможность выпуска флагманского купе 9 серии, которое будет конкурировать с роскошным Mercedes-Maybach S600. На появление такой модели в линейке немецкого производителя в интервью изданию Autocar намекнул вице-президент по дизайну BMW Group Эдриан Ван Хойдонк.

«Мы не собираемся останавливаться на ''восьмерке'', — говорит Ван Хойдонк. — Наша работа заключается в том, чтобы создавать больше моделей, чем компания может сейчас построить. У нашей команды большие планы, мы смотрим на то, каким будет линейка BMW вплоть до 2030 года».

В основе купе BMW 9-Series будет лежать платформа аналогичная той, что используется на новой «восьмерке». Гамма силовых агрегатов, вероятно, также будет схожей: трехлитровый дизель мощностью 320 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента, а также 530-сильный твин-турбо V8 объемом 4,4 литра.

Цена BMW 8-Series на российском рынке составляет минимум 6,6 миллиона рублей. Модификация с бензиновой «восьмеркой» стоит от 8 290 000 рублей.

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