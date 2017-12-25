BMW и Cadillac подорожают после Нового года
Компании BMW и Cadillac объявили о повышении цен на свои модели после Нового года. Модели немецкой марки станут дороже в среднем на 2,5 процента, а американской – на шесть-восемь процентов.
Самая доступная модель BMW – 1 серия – после повышения цены будет стоить минимум 1 550 000 рублей, а самая дорогая – М-вариант вседорожника X6 – обойдется в 7,7 миллиона рублей.
Новые цены на автомобили BMW
|Модель
|Цена
|Модель
|Цена
|1 серия
|от 1 550 000
|M5
|от 6 700 000
|2 серия
|от 1 840 000
|6 серия GT
|от 3 560 000
|2 серия Active Tourer
|от 1 710 000
|7 серия
|от 4 690 000
|M2
|от 3 590 000
|X1
|от 1 930 000
|3 серия
|от 1 890 000
|X2
|от 2 250 000
|3 серия Гран Туризмо
|от 2 440 000
|X3
|от 2 950 000
|4 серия
|от 2 560 000
|X4
|от 3 140 000
|4 серия Кабриолет
|от 2 930 000
|X5
|от 4 000 000
|4 серия Гран Купе
|от 2 480 000
|X6
|от 4 890 000
|М4
|от 4 680 000
|X5 M
|от 7 330 000
|5 серия
|от 2 820 000
|X6 M
|от 7 730 000
В ноябре текущего года на российском рынке было продано 2778 автомобилей BMW, что на 19 процентов больше, чем годом ранее. За первые 11 месяцев компания реализовала больше 27,2 тысячи машин – на восемь процентов больше, чем ранее.
Что касается моделей Cadillac, то сейчас самая доступная модель – CTS – стоит от 2,79 миллиона рублей. Цены на вседорожники XT5 и Escalade начинаются от 2,89 и 4,85 миллиона рублей. Эти две модели после Нового года подорожают в среднем на 400 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно.
В ноябре Cadillac продал в России 101 машину – на 25 процентов меньше, чем за год до этого. С начала года россияне купили 1241 машину (+11 процентов).