BMW и Cadillac подорожают после Нового года

Компании BMW и Cadillac объявили о повышении цен на свои модели после Нового года. Модели немецкой марки станут дороже в среднем на 2,5 процента, а американской – на шесть-восемь процентов.

Самая доступная модель BMW – 1 серия – после повышения цены будет стоить минимум 1 550 000 рублей, а самая дорогая – М-вариант вседорожника X6 – обойдется в 7,7 миллиона рублей.

Новые цены на автомобили BMW

Модель Цена Модель Цена 1 серия от 1 550 000 M5 от 6 700 000 2 серия от 1 840 000 6 серия GT от 3 560 000 2 серия Active Tourer от 1 710 000 7 серия от 4 690 000 M2 от 3 590 000 X1 от 1 930 000 3 серия от 1 890 000 X2 от 2 250 000 3 серия Гран Туризмо от 2 440 000 X3 от 2 950 000 4 серия от 2 560 000 X4 от 3 140 000 4 серия Кабриолет от 2 930 000 X5 от 4 000 000 4 серия Гран Купе от 2 480 000 X6 от 4 890 000 М4 от 4 680 000 X5 M от 7 330 000 5 серия от 2 820 000 X6 M от 7 730 000

В ноябре текущего года на российском рынке было продано 2778 автомобилей BMW, что на 19 процентов больше, чем годом ранее. За первые 11 месяцев компания реализовала больше 27,2 тысячи машин – на восемь процентов больше, чем ранее.

Что касается моделей Cadillac, то сейчас самая доступная модель – CTS – стоит от 2,79 миллиона рублей. Цены на вседорожники XT5 и Escalade начинаются от 2,89 и 4,85 миллиона рублей. Эти две модели после Нового года подорожают в среднем на 400 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно.

В ноябре Cadillac продал в России 101 машину – на 25 процентов меньше, чем за год до этого. С начала года россияне купили 1241 машину (+11 процентов).