Завод BMW построят в Калининградской области

Компания BMW построит в Калининградской области собственный завод. Инвестиции в предприятие полного цикла составят несколько сотен миллионов евро, а строительство займет не более двух с половиной лет. Об этом со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова сообщают «Ведомости».

В настоящее время идет согласование специального инвестпроекта Минпромторгом России и правительством Калининградской области, а также рассматриваются площадки под строительство завода. Основной вариант — участок площадью 56 гектаров в индустриальном парке «Храброво». На первоначальном этапе BMW будет его арендовать, а затем сможет выкупить.

Выбор Калининградской области для завода связан с большим опытом работы в регионе — с 1999 года здесь производят BMW на мощностях «Автотора», а также благоприятной инвестиционной политикой властей области. Резиденты особой экономической зоны получают субсидии, покрывающие расходы на таможенные платежи при ввозе запчастей.

Помимо Калининградской области, компания BMW рассматривала для строительства предприятия Московскую и Калужские области, а также Санкт-Петербург. Объем производства нового завода будет соответствовать потребностям российского рынка. За 2017 год BMW удалось продать в России 30 тысяч автомобилей.

В 2018 году также начнется строительство российского завода Mercedes-Benz. Предприятие появится в деревне Есипово Солнечногорского района. Планируемый объем производства – 25 тысяч автомобилей в год. Ожидается, что на заводе будут выпускать хэтчбеки A-Class, седаны E-Class и S-Class, а также внедорожники GLE и GLS.

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