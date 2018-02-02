BMW i8 без крыши оказался на полтора миллиона рублей дороже купе

Компания BMW объявила рублевые цены на родстер i8. В России стоимость модели в базовой комплектации составит 11 150 000 рублей. При этом купе с таким же оснащением оценено в 9 490 000 рублей.

Список стандартного оборудования BMW i8 Roadster включает в себя двухзонный климат-контроль, электропривод и обогрев сидений, адаптивный круиз-контроль, запуск двигателя кнопкой, светодиодные фары, а также подогрев и электропривод боковых зеркал заднего вида.

Родстер также будет предлагаться в особой версии First Edition. От базового варианта такие машины будут отличаться черными деталями экстерьера, матовыми колесными дисками, особыми табличками, а также брошюрой с автографами руководителей всех подразделений, участвовавших в разработке модели. Всего в России продадут 200 таких автомобилей.

Дебют родстера BMW i8 состоялся в ноябре 2017 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Модель оснастили мягким верхом, который вертикально убирается в отсек, установленный на месте сидений второго ряда. Крыша оснащена электроприводом. Сложить ее можно на скорости до 50 километров в час.

Тогда же обновилось и купе i8. Модель получила батареи большей емкости (11,6 киловатт-часа против 7,1), а также более мощный электрический двигатель (143 силы против 131). За счет этого мощность всего силового агрегата теперь составляет 374 силы, хотя раньше было 362.