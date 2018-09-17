BMW показала прототип электрического кроссовера iNEXT

По размерам и пропорциям BMW iNEXT приближен к X5 текущего поколения. Дизайн вседорожника выполнен в стиле прошлогоднего концепта BMW i Vision Dynamics: у машин общий рисунок бокового остекления, контурная голубая подсветка передней, задней и боковых частей кузова, а также массивная сдвоенная решетка радиатора. Последняя выполняет роль «интеллектуальной панели» — за ней скрыты датчики системы автономного управления.
Прототип выкрашен в цвет под название Liquid Greyrose Copper, который в зависимости от освещения меняет оттенок от теплого медного до темно-розового. Среди других особенностей: распашные двери, камеры на месте боковых зеркал, чувствительные к прикосновениями святящиеся графические элементы вместо традиционных дверных ручек.
BMW iNEXT оснащен электрической силовой установкой, детали которой производитель пока не раскрывает. Для концепт-кара предусмотрено два режима движения: Boost, когда водитель управляем автомобилем самостоятельно, и автономный Ease. В режиме беспилотника немного увеличивается место в салоне, за счет втягивания руля в переднюю панель, и меняется контент на основном дисплее: там отображаются геолокационные предложения со списком интересных мест и мероприятий.
Концептуальный вседорожник оснащен интеллектуальной системой Sky Tech. Главная особенность — элементом интерфейса может становиться практически любая деталь интерьера. Например, в машинах не будет традиционных дисплеев: их роль может выполнять поверхность центральной консоли, вставки на дверях или потолок. А управлять основными функциям планируется при помощи виртуальных кнопок, которые появляются на поверхностях из дерева или особой ткани.
Частью Sky Tech стал виртуальный персональный помощник, который может быть подключен к любым мобильным устройствам или интегрирован в систему умного дома, интеллектуальные материалы, выступающие в роли органов управления, а также уникальная система освещения салона, способная одновременно работать как интерактивный проекционный экран.
Товарная версия BMW iNEXT дебютирует в 2021 году. Кроссовер станет второй моделью марки, оснащенной электрической силовой установкой пятого поколения.