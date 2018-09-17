BMW показала прототип электрического кроссовера iNEXT

Частью Sky Tech стал виртуальный персональный помощник, который может быть подключен к любым мобильным устройствам или интегрирован в систему умного дома, интеллектуальные материалы, выступающие в роли органов управления, а также уникальная система освещения салона, способная одновременно работать как интерактивный проекционный экран.

Товарная версия BMW iNEXT дебютирует в 2021 году. Кроссовер станет второй моделью марки, оснащенной электрической силовой установкой пятого поколения.