Два разбитых BMW M1 соединили в один и превратили в арт-объект

В своем посте PKI рассказал, что первый M1 он купил в 2015 году. Автомобиль серьезно пострадал в аварии в 1985-м, и с тех пор так и стоял неотремонтированным. Спорткар должен был стать донором запчастей для других «Эмок» из коллекции PKI. Первым делом на машине восстановили двигатель и коробку, которые установили на специальный стенд.