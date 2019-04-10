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16:00

Уникальный битурбированный BMW M1 выставили на продажу

Автомобиль установил рекорд скорости на сжиженном газе

Британский аукционный дом Coys of Kensington выставил на продажу самый редкий экземпляр среднемоторного BMW M1. Этот автомобиль построил журналист и гонщик Харальд Эртль для рекорда скорости на сжиженном газе. 17 октября 1981 года на тестовом треке Volkswagen в Эра-Лессине он разогнался на M1 до 310,4 километра в час.
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Постройка уникальной «Эмки» и последующий рекорд стали частью рекламной кампании British Petroleum по продвижению сжиженного газа под брендом Autogas. Британцы хотели сделать его альтернативой традиционному газу для частных автомобилей и корпоративных парков, поэтому заинтересовались предложением Эртля, который как раз искал инновационные решения для адаптации их к серийным автомобилям. По плану, Эртль должен был взять дорожную M1, переделать ее двигатель под работу на газе и разогнаться до 300 километров в час.

Работу над рекордным автомобилем поручили спортивному тюнинг-ателье Gustav Hoecker Sportwagen-Service GmbH. Оно установило на спорткар два турбонагнетателя KKK K26 и переоборудовало рядную «шестерку» M88 под сжиженный газ. Информационные буклеты того времени гласят, что мощность выросла с 280 до 410 лошадиных сил, хотя, по слухам, реальная отдача была около 500 сил. К работе над автомобилем подключились и другие компании, поэтому уникальный BMW M1 получил интегрированную в приборную панель акустику Blaupunkt, облегченные колеса Ronal и каркас безопасности.

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17 октября 1981 года на тестовом треке Volkswagen в Эра-Лессине Эртль разогнался на этой M1 до 310,4 километра в час. Данные предоставлены самим гонщиком и не подтверждены независимыми источниками. Через несколько месяцев Харальд Эртль погиб в авиакатастрофе, когда летел к семье праздновать Пасху.

После этого рекордный BMW M1 сменил несколько владельцев и в 1993 стал частью коллекции английского фармацевта индийского происхождения Пумы Бхатии. В 1995 году Бхатия скончался, и его сын передал автомобиль в музей Midland Motor. Спустя 10 лет выяснилось, что директор музея продавал экспонаты, и против него завели дело. Покупателя на уникальный BMW M1 не нашлось, поэтому полицейские вернули машину семье Бхатии, где она и хранилась до последнего времени.

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