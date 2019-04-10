Уникальный битурбированный BMW M1 выставили на продажу

Постройка уникальной «Эмки» и последующий рекорд стали частью рекламной кампании British Petroleum по продвижению сжиженного газа под брендом Autogas. Британцы хотели сделать его альтернативой традиционному газу для частных автомобилей и корпоративных парков, поэтому заинтересовались предложением Эртля, который как раз искал инновационные решения для адаптации их к серийным автомобилям. По плану, Эртль должен был взять дорожную M1, переделать ее двигатель под работу на газе и разогнаться до 300 километров в час.
Работу над рекордным автомобилем поручили спортивному тюнинг-ателье Gustav Hoecker Sportwagen-Service GmbH. Оно установило на спорткар два турбонагнетателя KKK K26 и переоборудовало рядную «шестерку» M88 под сжиженный газ. Информационные буклеты того времени гласят, что мощность выросла с 280 до 410 лошадиных сил, хотя, по слухам, реальная отдача была около 500 сил. К работе над автомобилем подключились и другие компании, поэтому уникальный BMW M1 получил интегрированную в приборную панель акустику Blaupunkt, облегченные колеса Ronal и каркас безопасности.
17 октября 1981 года на тестовом треке Volkswagen в Эра-Лессине Эртль разогнался на этой M1 до 310,4 километра в час. Данные предоставлены самим гонщиком и не подтверждены независимыми источниками. Через несколько месяцев Харальд Эртль погиб в авиакатастрофе, когда летел к семье праздновать Пасху.
После этого рекордный BMW M1 сменил несколько владельцев и в 1993 стал частью коллекции английского фармацевта индийского происхождения Пумы Бхатии. В 1995 году Бхатия скончался, и его сын передал автомобиль в музей Midland Motor. Спустя 10 лет выяснилось, что директор музея продавал экспонаты, и против него завели дело. Покупателя на уникальный BMW M1 не нашлось, поэтому полицейские вернули машину семье Бхатии, где она и хранилась до последнего времени.