Уникальный битурбированный BMW M1 выставили на продажу

После этого рекордный BMW M1 сменил несколько владельцев и в 1993 стал частью коллекции английского фармацевта индийского происхождения Пумы Бхатии. В 1995 году Бхатия скончался, и его сын передал автомобиль в музей Midland Motor. Спустя 10 лет выяснилось, что директор музея продавал экспонаты, и против него завели дело. Покупателя на уникальный BMW M1 не нашлось, поэтому полицейские вернули машину семье Бхатии, где она и хранилась до последнего времени.