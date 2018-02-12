Стало известно название хардкорной версии купе BMW M2

Более мощная модификация «заряженного» купе BMW M2 будет называться Competition. Об этом свидетельствует фотография приборной панели автомобиля во время загрузки, опубликованная на форуме сайта Bimmerpost.

По предварительной информации, заднеприводное купе BMW M2 Competition будет комплектоваться тем же трехлитровым шестицилиндровым мотором, что и обычная «заряженная» вторая серия, но форсированным с 370 до 410 лошадиных сил. Двигатель сможет работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или семидиапазонной роботизированной трансмиссией.

Обычное купе BMW M2 набирает «сотню» за 4,3 секунды. Максимальная скорость — 270 километров в час. Динамические характеристики хардкорной версии пока не сообщаются.

Фото с сайта bimmerpost.com

Как сообщалось ранее, вариант Competition лишится заднего ряда кресел, оно получит более мощные тормоза и агрессивный обвес кузова. Кроме того, в конструкции автомобиля станут использовать больше карбона, что поможет снизить массу модели.

Предполагается, что новинку выпустят ограниченным тиражом в 1000 экземпляров. В продажу машина поступит летом этого года.

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