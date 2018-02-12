Машину оснастят мотором мощностью 410 сил

Пульс

Стало известно название хардкорной версии купе BMW M2

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12 февраля 2018

Более мощная модификация «заряженного» купе BMW M2 будет называться Competition. Об этом свидетельствует фотография приборной панели автомобиля во время загрузки, опубликованная на форуме сайта Bimmerpost.

[Битва года: Porsche 718 Boxster S vs BMW M2](https://motor.ru/testdrives/bitvagodaboxtervsm2.htm)

Битва года: Porsche 718 Boxster S vs BMW M2

По предварительной информации, заднеприводное купе BMW M2 Competition будет комплектоваться тем же трехлитровым шестицилиндровым мотором, что и обычная «заряженная» вторая серия, но форсированным с 370 до 410 лошадиных сил. Двигатель сможет работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или семидиапазонной роботизированной трансмиссией.

Обычное купе BMW M2 набирает «сотню» за 4,3 секунды. Максимальная скорость — 270 километров в час. Динамические характеристики хардкорной версии пока не сообщаются.

Фото с сайта bimmerpost.com

Фото с сайта bimmerpost.com

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Как сообщалось ранее, вариант Competition лишится заднего ряда кресел, оно получит более мощные тормоза и агрессивный обвес кузова. Кроме того, в конструкции автомобиля станут использовать больше карбона, что поможет снизить массу модели.

Предполагается, что новинку выпустят ограниченным тиражом в 1000 экземпляров. В продажу машина поступит летом этого года.

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Теги:
BMW2-SeriesM2
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