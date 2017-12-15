BMW займет в Чехии 500 гектаров полигоном для беспилотников

Компания BMW потратит более 100 миллионов евро на строительство испытательного полигона для беспилотников и электромобилей. Комплекс расположится в Чехии на участке площадью 500 гектаров, в двух часах езды от Центра перспективный исследований BMW Group. Ожидается, что площадка начнет работать в начале следующего десятилетия, сообщает Reuters.

Проект станет частью плана развития линейки беспилотников, подключаемых гибридов и электромобилей марки до 2025 года. Согласно документу, производитель выпустит 25 новых моделей, половина из которых будет оснащаться полностью электрическими силовыми установками. Первый беспилотник BMW — iNEXT — появится в 2021 году.

BMW i8 Roadster — первая модель марки, выпущенная в рамках стратегичского плана развития линейки транспортных средств с альтернативными силовыми установками.

Ранее сообщалось, что в 2019 году появится машина с продвинутыми электрическими технологиями: батареями с более высокой плотностью хранения заряда и усовершенствованными электромоторами. Через год линейка немецкого бренда пополнится электрической модификацией кроссовера X3.

В основе будущих электрокаров BMW будет лежать архитектура HEAT (High-integrated Electric Drivetrain), которая предусматривает объединение электромотора, коробки передач и электронных компонентов в единый алюминиевый блок.