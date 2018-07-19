Компьютерную томографию используют для проверки конструкции машин

Пульс

Марка BMW начала использовать томографию автомобилей

1ea21924cab49fd12df9656d924ee17a136ec27f
19 июля 2018

Компания BMW начала использовать для проверки автомобилей установку компьютерной томографии. Она находится на опытном производстве инновационного центра марки в Мюнхене.

[Машины, изготовленные из нетрадиционных материалов](https://motor.ru/selector/wtfmaterials.htm)

Машины, изготовленные из нетрадиционных материалов

Автомобили будут сканировать четыре робота, которые делают несколько тысяч фотографий в разных ракурсах. Они соединяются в трехмерную модель, которая затем используется для анализа конструкции тестовых прототипов – сварных, резьбовых и клеевых соединений, проверки кузова до и после покраски.

С помощью этой установки можно рассмотреть даже элементы, размер которых равен ширине человеческого волоса – около 0,1 миллиметра. Ранее для такой же проверки конструкции, автомобили приходилось разбирать, а кузова разрезать.

В настоящее время инженеры изучают возможность использования искусственного интеллекта для сортировки и изучения данных, полученных при помощи рентгеновской установки.

1/4
2/4
3/4
4/4

Ранее концерн Daimler стал использовать рентген для получения изображений деформируемых частей кузова во время краш-тестов.

Место рождения

Как выглядят самые крупные и самые необычные автозаводы мира

Теги:
BMW
Новости по теме
27 апреля 2017
Daimler будет делать рентген автомобилей во время краш-тестов