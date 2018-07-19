Марка BMW начала использовать томографию автомобилей

Компания BMW начала использовать для проверки автомобилей установку компьютерной томографии. Она находится на опытном производстве инновационного центра марки в Мюнхене.

Автомобили будут сканировать четыре робота, которые делают несколько тысяч фотографий в разных ракурсах. Они соединяются в трехмерную модель, которая затем используется для анализа конструкции тестовых прототипов – сварных, резьбовых и клеевых соединений, проверки кузова до и после покраски.

С помощью этой установки можно рассмотреть даже элементы, размер которых равен ширине человеческого волоса – около 0,1 миллиметра. Ранее для такой же проверки конструкции, автомобили приходилось разбирать, а кузова разрезать.

В настоящее время инженеры изучают возможность использования искусственного интеллекта для сортировки и изучения данных, полученных при помощи рентгеновской установки.

Ранее концерн Daimler стал использовать рентген для получения изображений деформируемых частей кузова во время краш-тестов.