Немцы оснастили "копейку" BMW мотором V10

Немцы оснастили "копейку" BMW мотором V10Купе 1-Series получило 550-сильный двигатель и "робот" от M5
Немецкое ателье TJ Fahrzeugdesign построило реплику «заряженного» купе BMW 1-Series M Coupe, которое было выпущено ограниченным тиражом и уже не продается. В компании установили аэродинамический обвес кузова в стиле этой модели и оснастили "копейку" двигателем V10 от BMW M5 и M6 предыдущего поколения. Об этом сообщает сайт Bimmertoday.
За счет перепрограммирования блока управления мотором отдача пятилитрового агрегата возросла с 507 до 550 лошадиных сил. Кроме того, "копейка" получила роботизированную коробку передач SMG от семейства M5, которое также поделилось с автомобилем топливным насосом и поддоном картера.
Купе оснастили доработанными тормозными механизмами от «заряженного» кроссовера X6 M, другой выпускной системой, подвеской KW и новым укороченным карданным валом. Колесные диски — 20-дюймовые с покрышками шириной 245 и 285 миллиметров на передней и задней оси соответственно. Оригинальное купе BMW 1-Series M Coupe с 340-сильной «шестеркой» набирает «сотню» за 4,9 секунды, а его «максималка» ограничена электроникой на 250 километрах в час.
Предварительные тесты показали, что BMW 1-Series с мотором V10 может набирать первую "сотню" за 4,2 секунды. Максимальная скорость купе — 325 километров в час.
Стоимость переделки автомобиля составляет около 20 тысяч евро. На подготовку машины уйдет 350 часов.