Немцы оснастили "копейку" BMW мотором V10

Купе оснастили доработанными тормозными механизмами от «заряженного» кроссовера X6 M, другой выпускной системой, подвеской KW и новым укороченным карданным валом. Колесные диски — 20-дюймовые с покрышками шириной 245 и 285 миллиметров на передней и задней оси соответственно. Оригинальное купе BMW 1-Series M Coupe с 340-сильной «шестеркой» набирает «сотню» за 4,9 секунды, а его «максималка» ограничена электроникой на 250 километрах в час.