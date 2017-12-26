Новый BMW X3 M оснастят модернизированной «шестеркой» от M4

«Заряженный» кроссовер BMW X3 M получит модернизированную рядную «шестерку» с индексом S58. Этот агрегат будет основан на двигателе S55, который сейчас устанавливается на модели M3 и M4. Об этом сообщает BMW Blog.

На купе M4 такой двигатель в зависимости от модификации выдает от 431 до 500 лошадиных сил (от 550 до 600 Нм крутящего момента). Отдача модернизированной версии составит около 482 лошадиных сил. Помимо X3 M, такой мотор получит X4 M, а также M3 и M4 следующего поколения.

BMW X3 M40i

На данный момент самым мощным вариантом нового BMW X3 является M40i. Такая машина оснащается трехлитровым шестицилиндровым двигателем мощностью 360 лошадиных сил. Также у кроссовера есть дизельная «шестерка» мощностью 249 сил. Остальные агрегаты в линейке – четырехцилиндровые, выдающие от 184 до 249 сил.

В перечень доступного для кроссовера оборудования входят адаптивный круиз-контроль, светодиодные фары, электропривод двери багажника и 18-дюймовые колесные диски. Цены на кроссовер начинаются от 2 950 000 рублей.