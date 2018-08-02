Кроссовер будет значительно крупнее соплатформенного X5

Пульс

Дизайн серийного BMW X7 раскрыли на патентных изображениях

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2 августа 2018

Дизайн серийного BMW X7 полностью раскрыли на патентных изображениях. Большой кроссовер окажется значительно крупнее соплатформенного X5, получит более узкие фары и задние фонари в стиле флагманской «семерки». Об этом сообщает BMWBlog.

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«Икс-седьмой» построен на модульной платформе CLAR, которая лежит в основе легковушек 3-й и 7-й сериии, а также X3 нового поколения. В длину кроссовер насчитывает 5100 миллиметров, ширина составляет 2020, а высота — 1800 миллиметров. Таким образом, BMW X7 на 178 миллиметров длиннее, 16 шире и 55 выше X5. Колесная база тоже разнится: 3010 против 2975 миллиметров.

«Тележка» CLAR совместима с традиционными ДВС, а также гибридными и чисто электрическими силовыми установками, поэтому гамма двигателей «Иск-седьмого» будет достаточно широкой. В нее войдут: трехлитровые дизели с разной степенью форсировки, бензиновые турбомоторы, в том числе 4.4 V8 мощностью 462 лошадиные силы, и гибридный силовой агрегат от BMW 740e iPerformance.

Сочетаться моторы будут с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Привод — задний или полный xDrive.

В мае появилась информация о том, что в оснащение BMW X7 включат электронную приборную панель и мультимедийный комплекс iDrive следующего поколения, активный M-дифференциал, ранее недоступный для полноприводных моделей BMW, пневматическую подвеску и пятизонный климат-контроль. Рычаг коробки передач кроссовера украсят кристаллами Swarovski.

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BMWX7Кроссоверы
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