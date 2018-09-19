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18:46

BMW Z4 третьего поколения: новые подробности

Базовые версии родстера оснастят новыми «турбочетверками»

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Компания BMW раскрыла полные технические характеристики и данные об оснащении базовых версий Z4 третьего поколения. Публичный дебют родстера, который будет доступен с тремя вариантами силовых установок, состоится в начале октября на парижском автосалоне.

Новый BMW Z4 стал крупнее предшественника: на 85 миллиметров увеличилась длина (4324 миллиметров), на 74 миллиметра ширина (1864) и на 13 миллиметров высота (1304). Колесная база в угоду лучшей управляемости, наоборот, уменьшилась на 26 миллиметров и теперь составляет 2470 миллиметров. Колея спереди расширилась на 98, а сзади на 57 миллиметров. У родстера более низкий центр тяжести и идеальная развесовка между осями.

Младшие модификации нового BMW Z4 будут оснащаться двухлитровой «турбочетверкой». Отдача двигателя версии Z4 sDrive20i составит 197 лошадиных сил и 320 Нм момента. С места до «сотни» такая машина разгоняется за 6,6 секунды. BMW Z4 sDrive30i, мотор которого выдает 258 сил и 400 Нм момента, проделывает то же самое за 5,4 секунды. Топовая версия M40i c трехлитровой «шестеркой» мощностью 340 сил и 500 Нм момента заметно быстрее — ей на разгон до ста километров в час требуется 4,5 секунды.

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Все двигатели работают в паре с восьмиступенчатым «автоматом» Steptronic Sport с более «короткими» низшими передачами, функцией лонч-контроля и подрулевыми лепестками. Для версии Z4 M40i программа управления коробкой переписана для более быстрых переключений.

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В базе «родстеру» положены светодиодные фары, спортивные кресла с интегрированным подголовниками, трехпозиционный переключатель режимов движения, адаптивное рулевое управление, меняющее усилие и угол поворота руля, система предоствращения столкновений с функцией определения пешеходов и система контроля рядности движения.

В списке опций есть тормозная система M-Sport, адаптивная подвеска, дифференциал с электронноуправляемой блокировкой, адаптивная оптика, которые входят в стандартное оснащение Z4 M40i. Также для модели доступны активный круиз-контроль с функцией полной остановки, камера заднего вида, ассистент выезда с продольного и поперечного места парковки, а также проекционный дисплей — впервые на родстере.

Продажи BMW Z4 нового поколения в России начнутся одновременно с выходом модели на мировой рынок — в марте следующего года.

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