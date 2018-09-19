BMW Z4 третьего поколения: новые подробности

Новый BMW Z4 стал крупнее предшественника: на 85 миллиметров увеличилась длина (4324 миллиметров), на 74 миллиметра ширина (1864) и на 13 миллиметров высота (1304). Колесная база в угоду лучшей управляемости, наоборот, уменьшилась на 26 миллиметров и теперь составляет 2470 миллиметров. Колея спереди расширилась на 98, а сзади на 57 миллиметров. У родстера более низкий центр тяжести и идеальная развесовка между осями.