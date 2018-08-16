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16 августа 17:19

Самый быстрый в мире «Гольф» набирает 300 км/ч за восемь секунд

1233-сильный хэтчбек построен немецким ателье Boba Motorin

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Немецкий тюнер Boba Motoring опубликовал видео, в котором 1233-сильный хэтчбек Volkswagen Golf второго поколения ускоряется с нуля до 300 километров в час примерно за восемь секунд. В компании называют этот автомобиль самым быстрым в мире «Фольксвагеном» с коробкой DSG.

Слипер оснащен двухлитровым турбомотором, полным приводом и роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями DSG DQ250 с перепрошитой программой управления. Масса машины составляет около 1220 килограммов.

Видео с YouTube-канала Boba Motoring

«Сотню» хэтчбек набирает за 2,1 секунды, 200 километров в час – за 5,4 секунды, а дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) автомобиль проходит за 8,76 секунды. При этом скорость машины в конце дистанции составляет почти 270 километров в час.

Максимальная скорость «Гольфа» -- более 340 километров в час.

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