Самый быстрый в мире «Гольф» набирает 300 км/ч за восемь секунд

«Сотню» хэтчбек набирает за 2,1 секунды, 200 километров в час – за 5,4 секунды, а дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) автомобиль проходит за 8,76 секунды. При этом скорость машины в конце дистанции составляет почти 270 километров в час.