Автостоянки в США забили «Боингами»

Ранее в этом году полеты Boeing 737 Max были запрещены в США, следом Европейское агентство национальной безопасности (EASA) запретило нахождение Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 во всем воздушном пространстве Европейского союза. Такое решение было принято после крушения 737 MAX 8 эфиопской авиакомпании, в котором погибли все 157 человек, находившихся на борту.

В Boeing провели расследование авиакатастрофы и пришли к выводу, что причиной стал ошибочный угол ввода «датчика атаки». Позже была обнаружена еще одна проблема в программном обеспечении этой модели, несвязанная с первой.