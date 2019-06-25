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14:50

Автостоянки в США забили «Боингами»

На парковках в штате Вашингтон складируют бракованные самолеты

Автомобилистам Рентона, штат Вашингтон, стало непросто найти свободное парковочное место. Дело в том, что компания Boeing, которая базируется в городе, теперь используют стоянки для складирования неисправных самолетов 737 Max.
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Как передает местный телеканал King 5 News, водители вынуждены буквально делить парковки с «Боингами». Всего в мире насчитывается около 500 отозванных из эксплуатации самолетов 737 Max. Около 100 из них в настоящее время ждут ремонта на предприятии Boeing в Рентоне.

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Ранее в этом году полеты Boeing 737 Max были запрещены в США, следом Европейское агентство национальной безопасности (EASA) запретило нахождение Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 во всем воздушном пространстве Европейского союза. Такое решение было принято после крушения 737 MAX 8 эфиопской авиакомпании, в котором погибли все 157 человек, находившихся на борту.

В Boeing провели расследование авиакатастрофы и пришли к выводу, что причиной стал ошибочный угол ввода «датчика атаки». Позже была обнаружена еще одна проблема в программном обеспечении этой модели, несвязанная с первой.

Источник: King 5 News
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