На российский рынок выходит пикап Bolden S6: что о нем надо знать

На российский рынок выходит пикап Bolden S6: что о нем надо знатьНовинке предстоит конкурировать с пикапами JAC
Как и Bolden S7, «эс-шестой» оснащается двухлитровым турбодизелем мощностью 177 лошадиных сил и 410 Нм крутящего момента. В пресс-службе Sinotruk сообщили, что автомобиль будет доступен в четырех комплектациях, предусматривающих разные габариты: короткобазный вариант длиной 5365 миллиметров и массой 2085 килограммов и длиннобазный (5645 миллиметров и 2135 килограммов соответственно).
Также в компании рассказали, что в отделке салона Bolden S6 применены «практичные и износостойкие материалы», а в список оснащения войдут двухзонный климат-контроль, мультимедийная система и подогрев передний сидений. Другие подробности о комплектациях и цены обнародуют ближе к старту продаж, который состоится до середины лета этого года.
Что же касается упомянутого Bolden S7, то он появился в списке моделей на российском сайте VGV в конце января этого года. VGV — это бренд, принадлежащий китайскому производителю грузовиков Sinotruk, и он представлен на нашем рынке кроссоверами U70Pro и U75Plus.
Из анонса следовало, что S7 станет «универсальным выбором для тех, кто ценит сочетание надежности, комфорта и современных технологий». В конкурентах у него, как и у S6, значатся пикапы других китайских марок, представленных в России — это JAC, Changan, Great Wall и другие.