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Опубликовано 17 февраля 2025, 16:56
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На российский рынок выходит пикап Bolden S6: что о нем надо знать

Новинке предстоит конкурировать с пикапами JAC
К старту продаж в России готовится китайский пикап Sinotruk Bolden S6. Компания «Мотор-Плейс» организует продажи модели Bolden S6 на российском рынке — реализовывать китайский пикап будут через дилеров VGV, как и вторую модель, Bolden S7. В отличие от городского S7, S6 — более утилитарный автомобиль с задней рессорной подвеской и двумя модификациями на выбор: с механической коробкой передач и системой полного привода Part-time 4WD либо с автоматом и подключаемым полным приводом (Real-Time) с понижающей передачей.
На российский рынок выходит пикап Bolden S6: что о нем надо знать
© Sinotruk
Лиза Будрина

Как и Bolden S7, «эс-шестой» оснащается двухлитровым турбодизелем мощностью 177 лошадиных сил и 410 Нм крутящего момента. В пресс-службе Sinotruk сообщили, что автомобиль будет доступен в четырех комплектациях, предусматривающих разные габариты: короткобазный вариант длиной 5365 миллиметров и массой 2085 килограммов и длиннобазный (5645 миллиметров и 2135 килограммов соответственно).

© Sinotruk

Также в компании рассказали, что в отделке салона Bolden S6 применены «практичные и износостойкие материалы», а в список оснащения войдут двухзонный климат-контроль, мультимедийная система и подогрев передний сидений. Другие подробности о комплектациях и цены обнародуют ближе к старту продаж, который состоится до середины лета этого года.

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Что же касается упомянутого Bolden S7, то он появился в списке моделей на российском сайте VGV в конце января этого года. VGV — это бренд, принадлежащий китайскому производителю грузовиков Sinotruk, и он представлен на нашем рынке кроссоверами U70Pro и U75Plus.

Из анонса следовало, что S7 станет «универсальным выбором для тех, кто ценит сочетание надежности, комфорта и современных технологий». В конкурентах у него, как и у S6, значатся пикапы других китайских марок, представленных в России — это JAC, Changan, Great Wall и другие.

Источник:Sinotruk
Автор:Лиза Будрина
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