На российский рынок выходит пикап Bolden S6: что о нем надо знать

Новинке предстоит конкурировать с пикапами JAC

К старту продаж в России готовится китайский пикап Sinotruk Bolden S6. Компания «Мотор-Плейс» организует продажи модели Bolden S6 на российском рынке — реализовывать китайский пикап будут через дилеров VGV, как и вторую модель, Bolden S7. В отличие от городского S7, S6 — более утилитарный автомобиль с задней рессорной подвеской и двумя модификациями на выбор: с механической коробкой передач и системой полного привода Part-time 4WD либо с автоматом и подключаемым полным приводом (Real-Time) с понижающей передачей.