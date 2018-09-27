Электрическому внедорожнику Bollinger добавили съемную стеклянную крышу

Bollinger B1 получит гидропневматическую подвеску с возможностью изменения дорожного просвета между 254, 390 и 508 миллиметрами. Углы въезда и съезда внедорожника составят 56 и 53 градуса соответственно. Объем багажника со сложенными задними сиденьями и передним отсеком — 3185 литров.

Впервые внедорожник Bollinger (тогда еще в трехдверном кузове) показали в июле прошлого года, а уже в сентябре – пятидверную модификацию. Еще через несколько месяцев начались тесты первых прототипов – автомобили проехали по «Дороге смерти» на перевале Инжинир в Колорадо.