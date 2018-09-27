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17:53

Электрическому внедорожнику Bollinger добавили съемную стеклянную крышу

Компания показала новый дизайн пятидверной модификации Bollinger B1

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Нью-Йоркский стартап Bollinger Motors показал новый дизайн пятидверной модификации электрического внедорожника Bollinger B1. Теперь модель, помимо обычной алюминиевой крыши, предложили оснащать стеклянными панелями, которые можно снять, оставив только силовой каркас.

Модульная конструкция Bollinger B1 позволит демонтировать все стеклянные панели: крышу, боковые и задние стекла. На месте всегда остается лишь лобовое и каркас. Также съемными сделаны двери. Серийное производство внедорожников начнется в конце 2019 года, а поставки клиента — в 2020-м.

В августе Bollinger B1 продули в аэродинамической трубе, выяснив, что подъемная сила на передней оси выше, чем на задней. Проблему решили увеличением размера вентиляционные отверстий, в которые теперь интегрированы фары, и переносом прорезей для вывода воздуха с крыльев на капот.

Bollinger B1 оснастят двухмоторной электрической силовой установкой мощностью 560 сил и 600 Нм момента. Питать электромоторы будет батарея емкостью 120 киловатт-часов. С места до 60 миль в час (96 километров в час) внедорожник сможет разогнаться за 6,5 секунды. Его максимальная скорость составит 160 километров в час.

Bollinger B1 получит гидропневматическую подвеску с возможностью изменения дорожного просвета между 254, 390 и 508 миллиметрами. Углы въезда и съезда внедорожника составят 56 и 53 градуса соответственно. Объем багажника со сложенными задними сиденьями и передним отсеком — 3185 литров.

Впервые внедорожник Bollinger (тогда еще в трехдверном кузове) показали в июле прошлого года, а уже в сентябре – пятидверную модификацию. Еще через несколько месяцев начались тесты первых прототипов – автомобили проехали по «Дороге смерти» на перевале Инжинир в Колорадо.

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