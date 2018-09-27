Электрическому внедорожнику Bollinger добавили съемную стеклянную крышу

Модульная конструкция Bollinger B1 позволит демонтировать все стеклянные панели: крышу, боковые и задние стекла. На месте всегда остается лишь лобовое и каркас. Также съемными сделаны двери. Серийное производство внедорожников начнется в конце 2019 года, а поставки клиента — в 2020-м.
В августе Bollinger B1 продули в аэродинамической трубе, выяснив, что подъемная сила на передней оси выше, чем на задней. Проблему решили увеличением размера вентиляционные отверстий, в которые теперь интегрированы фары, и переносом прорезей для вывода воздуха с крыльев на капот.
Bollinger B1 оснастят двухмоторной электрической силовой установкой мощностью 560 сил и 600 Нм момента. Питать электромоторы будет батарея емкостью 120 киловатт-часов. С места до 60 миль в час (96 километров в час) внедорожник сможет разогнаться за 6,5 секунды. Его максимальная скорость составит 160 километров в час.
Bollinger B1 получит гидропневматическую подвеску с возможностью изменения дорожного просвета между 254, 390 и 508 миллиметрами. Углы въезда и съезда внедорожника составят 56 и 53 градуса соответственно. Объем багажника со сложенными задними сиденьями и передним отсеком — 3185 литров.
Впервые внедорожник Bollinger (тогда еще в трехдверном кузове) показали в июле прошлого года, а уже в сентябре – пятидверную модификацию. Еще через несколько месяцев начались тесты первых прототипов – автомобили проехали по «Дороге смерти» на перевале Инжинир в Колорадо.