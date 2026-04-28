Больше, чем T4: Tenet вывел на российский рынок кроссовер T4L
Tenet T4L оснащается турбированным двигателем объёмом 1,5 литра мощностью 147 л.с. (210 Нм). С ним работает 6-ступенчатая преселективная роботизированная коробка, рассчитанная на передачу крутящего момента до 260 Нм.
Новинка получит полный зимний пакет. В него войдут дистанционный запуск двигателя и прогрев салона, обогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.
В оснащение войдут 18-дюймовые колёса, датчик дождя, современная телематика, плюс сдвоенный основной дисплей диагональю 2×10,25 дюйма и отдельный 8-дюймовый сенсорный экран управления климатом.
Производство cемейного кроссовера будет организовано по методу полного цикла на калужском автозаводе холдинга «АГР», где также выпускаются другие автомобили российской марки Tenet.
Кузов и скрытые полости автомобиля проходят обработку воском, а днище защищено антикоррозийными, антигравийными и шумоизоляционными материалами, что повышает долговечность.
