Новости
Опубликовано 28 апреля 2026, 08:26
1 мин.

Больше, чем T4: Tenet вывел на российский рынок кроссовер T4L

В России стартуют продажи кроссовера Tenet T4L. По сравнению с известной на рынке моделью Tenet T4 длина T4L стала больше на 186 мм, высота — почти на 50 мм, а колесная база прибавила 40 мм. Таким образом, габаритные размеры новинки составляют 4506×1828×1701 мм, колесная база — 2650 мм. Объём багажника вырос на 135 л (до 475 л).
Tenet T4L
© Tenet
Алексей Кованов
Tenet T4L оснащается турбированным двигателем объёмом 1,5 литра мощностью 147 л.с. (210 Нм). С ним работает 6-ступенчатая преселективная роботизированная коробка, рассчитанная на передачу крутящего момента до 260 Нм.

Новинка получит полный зимний пакет. В него войдут дистанционный запуск двигателя и прогрев салона, обогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

В оснащение войдут 18-дюймовые колёса, датчик дождя, современная телематика, плюс сдвоенный основной дисплей диагональю 2×10,25 дюйма и отдельный 8-дюймовый сенсорный экран управления климатом.

© Tenet

Производство cемейного кроссовера будет организовано по методу полного цикла на калужском автозаводе холдинга «АГР», где также выпускаются другие автомобили российской марки Tenet.

Кузов и скрытые полости автомобиля проходят обработку воском, а днище защищено антикоррозийными, антигравийными и шумоизоляционными материалами, что повышает долговечность.

