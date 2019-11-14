Видео: багги от производителя суперкаров очень быстро едет по пустыне

Пакет Baja включает установку сдвоенных амортизаторов, усиленных нижних рычагов, гоночных тормозов Wilwood Aero6 с 355-миллиметровыми роторами (в базе 305 миллиметров) и трансмиссии Gearworks Turbo 400. Кроме того, внедорожник будет укомплектован дополнительным топливным баком, GPS, системой подачи воздуха в шлемы, а также доработанной подвеской с ходами до 560 миллиметров.

По предварительной информации, SCG Boot примет участие в 52-й ежегодной гонке Baja 1000, которая пройдет с 19 по 25 ноября в городе Энсенада, Мексика.