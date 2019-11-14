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16:03

Видео: багги от производителя суперкаров очень быстро едет по пустыне

Внедорожник SCG Boot оснащен мотором от Chevrolet Corvette

Фирма Scuderia Cameron Glickenhaus опубликовала видео с испытаний внедорожника Boot, построенного по образцу Hurst Baja Boot 1960-х годов. В стоковом виде он может проехать по маршруту пустнынной гонки Baja 1000.

Багги SCG Boot оснащается 6,2-литровым GM LT4 с механическим нагнетателем от Chevrolet Corvette Z06 предыдущего поколения. Его отдача — 659 лошадиных сил и 881 Нм крутящего момента. Дорожный просвет внедорожника составляет 394 миллиметра, а ход подвески — более 480 миллиметров. За доплату машину можно оснастить набором Baja Package, с которым она превратится в гоночный внедорожник.

Видео: SCG

Пакет Baja включает установку сдвоенных амортизаторов, усиленных нижних рычагов, гоночных тормозов Wilwood Aero6 с 355-миллиметровыми роторами (в базе 305 миллиметров) и трансмиссии Gearworks Turbo 400. Кроме того, внедорожник будет укомплектован дополнительным топливным баком, GPS, системой подачи воздуха в шлемы, а также доработанной подвеской с ходами до 560 миллиметров.

По предварительной информации, SCG Boot примет участие в 52-й ежегодной гонке Baja 1000, которая пройдет с 19 по 25 ноября в городе Энсенада, Мексика.