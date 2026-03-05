Борьбу с мошенническим техосмотром начнет МВД в России

Постановление правительства России, усиливающее борьбу с выдачей фиктивных диагностических карт, должно заработать с 1 сентября 2026 года. МВД получит право приостановить доступ пункта техосмотра к Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО), в которой формируются диагностические карты, при выявлении фиктивной выдачи.

По ныне действующим нормам при выявлении минимум двух нарушений за год полицейские направляют материалы для решения оператора аккредитации в Российский союз автостраховщиков.

Доработанный проект постановления правительства даст МВД право приостанавливать доступ пунктов техосмотра к ЕАИСТО, а операторам — жаловаться на это решение.

«В доработанной редакции документ МВД предлагает добавить детальный механизм подачи жалоб операторов на отключение от ЕАИСТО (на разработке такой нормы ранее настаивало Минэкономики)», — пишет «Коммерсантъ».

ГИБДД по жалобе сможет отменить свое решение о приостановке как необоснованное, либо оставить ее без удовлетворения. Техосмотр в России обязаны проходить автовладельцы-физлица при перерегистрации машин старше 4 лет и при внесении изменений в конструкцию.