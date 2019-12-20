Представлен новый китайский кроссовер, который должны привезти в Россию

На домашнем рынке стоимость новинки начинается с отметки 96,8 тысячи юаней — в пересчете на рубли это 860 тысяч. Топовая комплектация обойдется минимум в 130,9 тысячи юаней (1,2 миллиона рублей). Ожидается, что кроссовер появится на российском рынке — в октябре этого года Роспатент зарегистрировал изображение модели.