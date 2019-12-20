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18:57

Представлен новый китайский кроссовер, который должны привезти в Россию

На домашнем рынке модель Borgward BX3 будет доступна по цене от 860 тысяч рублей

Анастасия Дубина
Немецко-китайская компания Borgward официально представила новый компактный кроссовер BX3, который стал самой дешевой моделью в линейке. Ожидается, что новинка доберется и до российского рынка.

В длину кроссовер достигает 4410 миллиметров, в ширину — 1828 миллиметров, а в высоту — 1670 миллиметров. Колесная база составляет 2560 миллиметров. Для сравнения, один из самых компактных вседорожников на российском рынке Hyundai Creta имеет длину 4270 миллиметров, ширину 1780 миллиметров и высоту 1665 миллиметров.

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В списке оснащения есть задний парктроник, две подушки безопасности, кондиционер, помощник при трогании в горку и электропривод багажника. Дополнительно можно укомплектовать BX3 камерами кругового обзора, люком на крыше и цифровой приборной панелью.

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Силовая установка одна, это 1,4-литровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил, который также устанавливают на старшую модель BX5. В пару к двигателю предлагается шестиступенчатая «механика» или «автомат».

На домашнем рынке стоимость новинки начинается с отметки 96,8 тысячи юаней — в пересчете на рубли это 860 тысяч. Топовая комплектация обойдется минимум в 130,9 тысячи юаней (1,2 миллиона рублей). Ожидается, что кроссовер появится на российском рынке — в октябре этого года Роспатент зарегистрировал изображение модели.