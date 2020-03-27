Производитель автокомпонентов разработал экспресс-тест на коронавирус

Устройство Bosch Vivalytic разработано всего за шесть недель в сотрудничестве с ирландской технологической компанией Randox Laboratories. Анализатор представляет собой универсальную и полностью автоматизированную платформу для проведения молекулярной диагностики: врачу нужно всего лишь взять мазок слизистой носа или горла, поместить его на специальный картридж, в котором уже есть все необходимые реагенты, и дождаться результата.
Точность Bosch Vivalytic — 95 процентов, а на полный анализ материала уходит всего 2,5 часа. При этом девайс проверяет не только наличие коронавируса SARS-CoV-2, но и еще девяти респираторных заболеваний — в том числе гриппа A и B. В среднем 100 подобный устройств за сутки обработают 1000 анализов, что уже превышает темпы распространения инфекции, уверен разработчик. Никакой специальной подготовки не требуется, поэтому Vivalytic могут использовать врачи по всему миру.
Автопроизводители тоже не стоят на месте и пытаются всеми силами помочь в борьбе с инфекцией. Концерн General Motors намерен переоборудовать один из своих заводов под производство аппаратов искусственной вентиляции легких; McLaren разрабатывает упрощенный вариант такого аппарата, который уже через месяц можно будет выпускать в больших количествах.
На сегодняшний день в России выявлено 1036 заболевших коронавирусом SARS-CoV-2, вылечилось 45 человек. Три человека умерло. При этом общемировая статистика следующая: заболело — 551 337 человек, выздоровело — 127 564, умерло — 24 906.