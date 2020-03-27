Производитель автокомпонентов разработал экспресс-тест на коронавирус

Автопроизводители тоже не стоят на месте и пытаются всеми силами помочь в борьбе с инфекцией. Концерн General Motors намерен переоборудовать один из своих заводов под производство аппаратов искусственной вентиляции легких; McLaren разрабатывает упрощенный вариант такого аппарата, который уже через месяц можно будет выпускать в больших количествах.

На сегодняшний день в России выявлено 1036 заболевших коронавирусом SARS-CoV-2, вылечилось 45 человек. Три человека умерло. При этом общемировая статистика следующая: заболело — 551 337 человек, выздоровело — 127 564, умерло — 24 906.