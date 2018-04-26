Фирма разработала технологию, которая позволит уложиться в нормы выбросов

Пульс

Компания Bosch придумала, как спасти дизели

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26 апреля 2018

Поставщик автомобильных комплектующих Bosch представил новую технологию, которая позволит значительно сократить уровень выбросов оксидов азота (NOx) дизельными машинами. Решение не только поможет уложиться в жесткие законодательные нормы, но сделает дизели одними из самых экологичных двигателей.

[Как и почему дизель из самого перспективного вида топлива превращается в изгоя](https://motor.ru/lab/dieselgoaway.htm)

Как и почему дизель из самого перспективного вида топлива превращается в изгоя

Основная цель технологии, которая называется активное терморегулирование — поддержать оптимальную температуру в системе рециркуляции выхлопных газов (EGR). Наиболее эффективно она работает при 200 градусах Цельсия, что редко достижимо при движении на низких оборотах, например, в городе.

Предложение Bosch заключается в переносе EGR как можно ближе к двигателю для минимизации температурных потерь, а также регулировании направления движения выхлопных газов. Это позволяет снизить уровень выброс NOx до 13 миллиграммов на километр, при текущем ограничении в 168 миллиграммов.

С 2020 года вступают в силу новые требования, которая огранивают уровень выбросов до 120 миллиграммов на километр. Однако уже компании Bosch удалось добиться показателей в 40 миллиграммов: такой результат показал тестовый прототип на базе VW Golf TDI в городском цикле и при резких нажатиях на педаль газа.

Ранее о прекращении производства или продажи на отдельных рынках автомобилей с дизельными двигателями заявили крупнейшие производители. Среди них: альянс Fiat Chrysler Automobiles, Toyota и Volvo.

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