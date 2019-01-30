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15:44

Бывший дизайнер PSA потратил 21 год на создание машины в стиле Дэвида Боуи

В облике автомобиля отражена личность и творчество музыканта

Бывший дизайнер PSA Peugeot Citroen Такуми Ямамото, приложивший руку к созданию шоу-кара GT by Citroen, представит на выставке Exposition Concept Car Paris концепт, посвященный творчеству музыканта Дэвида Боуи. Проработка деталей проекта, получившего название A portrait of db, заняла 21 год.

На Exposition Concept Car Paris Ямамото покажет полноразмерную 3D-модель автомобиля. По словам автора, первый эскиз арт-кара он нарисовал в апреле 2017 года и с тех пор пытался выразить в его внешности образ Боуи, особенность его музыки, а также отдать дань уважения певцу.

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Воплотить двумерные рисунки в объемные помог бывший коллега Ямамото, моделлер и промышленный дизайнер Сирилл Ансели. Его заинтриговала сама идея перенести чью-либо личность в облик автомобиля.

На первоначальном этапе Ямамото и Ансели хотели трансформировать песни Боуи в алгоритм, который создавал бы параметрический узор для переноса его на детали автомобиля. Но в итоге параметрический дизайн оказался сложен в реализации. Вместо этого, из песен музыканта вычленили ключевые слова, которые и задали форму машины.

Рендеры автомобиля создал третий член команды — специалист по компьютерной графике Александр Ларнак. Его работы привлекли внимание организаторов Exposition Concept Car Paris, которые посоветовали выставить макет машины на выставке.

Спонсором создания полноразмерного макета A portrait of db выступила французская фирма Marie 3D, которая недавно приобрела самый большой 3D-принтер — Massivit 1800.

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