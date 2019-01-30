Бывший дизайнер PSA потратил 21 год на создание машины в стиле Дэвида Боуи

Воплотить двумерные рисунки в объемные помог бывший коллега Ямамото, моделлер и промышленный дизайнер Сирилл Ансели. Его заинтриговала сама идея перенести чью-либо личность в облик автомобиля.

На первоначальном этапе Ямамото и Ансели хотели трансформировать песни Боуи в алгоритм, который создавал бы параметрический узор для переноса его на детали автомобиля. Но в итоге параметрический дизайн оказался сложен в реализации. Вместо этого, из песен музыканта вычленили ключевые слова, которые и задали форму машины.