Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
12:29

Трековый суперкар Brabham получил дорожную версию

Переделка автомобиля обойдется в 150 тысяч фунтов стерлингов

Трековый суперкар BT62 возрожденной марки Brabham получил пакет опций, который превращает его в дорожную машину. Набор Road Compliance Conversion доступен как для новых автомобилей, так и для уже приобретенных. Цена конверсии в Великобритании — 150 тысяч фунтов стерлингов (12,9 миллиона рублей по текущему курсу).

В эту цену входит требуемое по закону оборудование вроде креплений для номерных знаков и указателей поворотов, а также кондиционер, иммобилайзер и замки дверей. Для большего комфорта при движении по обычным дорогам суперкару увеличен дорожный просвет и угол поворота передних колес. Кроме того, улучшена отделка салона.

Техническая начинка при этом осталась без изменений. Под углепластиковым кузовом Brabham BT62 установлена 5,4-литровая атмосферная «восьмерка» мощностью 710 лошадиных сил и 667 Нм крутящего момента, совмещенная с гоночной пневматической шестиступенчатой «секвенталкой» Holinger. Разгон до «сотни» у суперкара занимает 2,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 320 километров в час.

Всего планируется собрать 70 экземпляров BT62. Цена каждого — один миллион фунтов стерлингов. Первая дорожная машина будет передана клиенту летом этого года. Переделкой автомобилей займется офис компании в Великобритании и головной завод в Австралии.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...