Трековый суперкар Brabham получил дорожную версию

В эту цену входит требуемое по закону оборудование вроде креплений для номерных знаков и указателей поворотов, а также кондиционер, иммобилайзер и замки дверей. Для большего комфорта при движении по обычным дорогам суперкару увеличен дорожный просвет и угол поворота передних колес. Кроме того, улучшена отделка салона.
Техническая начинка при этом осталась без изменений. Под углепластиковым кузовом Brabham BT62 установлена 5,4-литровая атмосферная «восьмерка» мощностью 710 лошадиных сил и 667 Нм крутящего момента, совмещенная с гоночной пневматической шестиступенчатой «секвенталкой» Holinger. Разгон до «сотни» у суперкара занимает 2,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 320 километров в час.
Всего планируется собрать 70 экземпляров BT62. Цена каждого — один миллион фунтов стерлингов. Первая дорожная машина будет передана клиенту летом этого года. Переделкой автомобилей займется офис компании в Великобритании и головной завод в Австралии.