Трековый суперкар Brabham получил дорожную версию

В эту цену входит требуемое по закону оборудование вроде креплений для номерных знаков и указателей поворотов, а также кондиционер, иммобилайзер и замки дверей. Для большего комфорта при движении по обычным дорогам суперкару увеличен дорожный просвет и угол поворота передних колес. Кроме того, улучшена отделка салона.