Видео снято на австралийском автодроме «Филлип-Айленд»

Пульс

Посмотрите, как cуперкар Brabham BT62 очень быстро ездит по треку

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29 мая 2018

Компания Brabham Automotive опубликовала видео с заездом суперкара BT62 по австралийскому автодрому «Филлип-Айленд». В описании к ролику указано, что автомобиль был «разработан и спроектирован для максимальной производительности».

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Как сообщает Drive, во время тестовых заездов Brabham установил новый рекорд прохождения трассы. Предыдущий результат принадлежал Саймону Уиллсу: на болиде чемпионата Формула-Холден он проехал круг за 1 минуту 24,22 секунды. Время BT62 не раскрывается, потому что оно официально не зафиксировано.

Дебютировавший в начале мая трековый Brabham BT62 оснащен 5,4-литровой атмосферной «восьмеркой» мощностью 710 лошадиных сил (667 Нм) и гоночной шестиступенчатой «секвенталкой» Holinger. При массе 972 килограмма удельная мощность двухдверки составляет 730 лошадиных сил на тонну.

Видео с YouTube-канала Brabham Automotive.

Развитая аэродинамика позволяет суперкару на максимальной скорости генерировать 1200 килограммов прижимной силы, а карбон-керамические тормоза, как у болидов Формулы-1, эффективно замедляться при прохождении поворотов.

Компания уже начала принимать заявки на Brabham BT62. Цена — один миллион фунтов стерлингов. Общий тираж модели составит 70 экземпляров.

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