Первый суперкар Brabham: мотор 5.4 V8 и 87 миллионов рублей

Компания Brabham Automotive, принадлежащая сыну трехкратного чемпиона Формулы-1 Джека Брэбэма Дэвиду, опубликовала первое изображение суперкара BT62, а также назвала его технические характеристики. Премьера автомобиля, который будет стоить миллион фунтов стерлингов (87 миллионов рублей по текущему курсу). состоится в начале мая.

Суперкар будет оснащаться атмосферным восьмицилиндровым двигателем объемом 5,4 литра, отдача которого пока не уточняется. В Brabham лишь добавили, что соотношение мощности к массе достигнет 730 лошадиных сил на тонну. Сухая масса автомобиля при этом составит лишь 972 килограмма.

Аэродинамические элементы суперкара обеспечат 1200 килограммов прижимной силы. Также машина будет оснащаться шестипоршневыми карбоновыми тормозными механизмами.

Всего компания Brabham Automotive выпустит 70 экземпляров модели BT62. Произвоидтель уже принимает заказы на свою первую модель. Заказчикам обещают доставить машины к концу этого года.

Каждый покупатель также получит возможность принять участие в специальной обучающей программе, которая позволит «раскрыть весь потенциал» машины на треке.

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