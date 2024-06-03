Brabus выпустил скоростной джетборд

Brabus выпустил скоростной джетбордОн стоит около 20 тысяч евро и разгоняется до 55 километров в час
Ателье Brabus и шведская Awake выпустили скоростной джетборд Brabus x Awake Shadow стоимостью 19 900 евро, или 1,9 миллиона рублей. Доска имеет традиционную для Awake композитную конструкцию и оснащена мощным электромотором. В специальном режиме Brabus, который активируется через приложение на смартфоне, джетборд становится на 20 процентов быстрее и обеспечивает самый высокий крутящий момент среди всех досок подобного типа.
При выборе «агрессивного» профиля разгон с нуля до 50 километров в час займет всего три секунду, а максималка превысит 55 километров. Доска выполнена в брабусовской черно-красной цветовой гамме, у неё дэка с нескользящим покрытие и «плавники»-стабилизаторы, выполненные, разумеется, из углепластика.
Бонусом к джетборду идут фирменное зарядное устройство, страховочный поводок, который отключает мотор при падении, ножные петли и сумка-чехол на колесиках. Тираж Brabus x Awake Shadow — 77 экземпляров.
Последние несколько лет Brabus буквально фонтанирует новинками. В феврале компания показала 1000-сильный Brabus Rocket 1000, построенный на базе лифтбека Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance. Летом прошлого года — купе Rocket R, созданное из Porsche 911 Turbo S. Ещё раньше дебютировал нейкед 1300 R Edition 23, представляющий собой перелицованный KTM 1290 Super Duke R EVO.