Brabus выпустил скоростной джетборд

Он стоит около 20 тысяч евро и разгоняется до 55 километров в час

Компания Brabus выпустила электрический серфборд. Всего планируется продать 77 экземпляров Brabus x Awake Shadow, каждый стоимостью почти 20 тысяч евро. Вместе с доской покупатель получит кучу фирменных аксессуаров — от зарядного устройства до сумки-чехла, — а также сможет опробовать специальные настройки электрического привода, активировать которые можно через мобильное приложение.