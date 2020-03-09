Brabus показал улучшенные версии новых Mercedes-Benz GLE и GLS

Схож и рецепт кастомизации интерьера: стилисты Brabus готовы полностью покрыть салон кожей в сочетании с алькантарой, украсить переднюю панель, дверные карты и центральный тоннель ценными породами дерева, карбоном или полированным алюминием по вкусу клиента.

Демонстрационные вседорожники улучшены единообразно: специалисты ателье перешили сиденья красно-чёрной кожей на GLS и чёрно-коричневой кожей на GLE, заменили накладки на педали и пороги, доработали контурную подсветку, поставили фирменные штифты дверных замков и постелили новые коврики.